Beyşehirde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farklı alanlara yönlendirilmiş faaliyetler düzenleniyor.

Beyşehir Kamil Akkanat Özel Eğitim Iş Kullanım Merkezi’nde eğitim görebilen özel öğrenciler göre hazırlanan program gerçekleştirildi.

Programda konuşan Kamil Akkanat Özel Eğitim Iş Tatbik Merkezi Müdürü Mehmet Aytekin, “Engelli haklarını, hukukuyla, eğitimiyle ve istihdamıyla bir tamamiyle koyulmak gerekir. Engelli bireylerimize bilinen haklar bir bağış, bir iyilik değil, onların insan olmalarından kaynaklanan doğal haklarıdır. Onları insanca yaşatacak ortamları düzenlemek, imalatçı olarak topluma kazandırmak, toplumların en manâlı sorumluluklarındandır” dedi.

Aytekin, bütün engellilerin gününü kutladığını ifade ederken, “Burada engelleri kaldıran öğrencilerimiz adına verdiği katkılardan dolayı Akkanat ailesine, bize her platformda destek veren belediye başkanımıza, her daim yanımızda olan İlçe Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum. Unutmayalım, onları herhangi bir aralıkta yok, her zaman hatırlayalım” diye konuştu.

Konuşmaların arkasında öğrencilerin hazırladığı program davetliler göre beğeniyle izlendi.