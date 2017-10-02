Beyşehir’de 4. Ananesel Akçabelen Çetmi Şeker Fasulyesi Şenliği
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 4. Ananesel Akçabelen Çetmi Şeker Fasulye Şenliği düzenlendi.
İlçeye bağlı Akçabelen Semtindeki şenlik, Beyşehir Belediyesi, Akçabelen Zirai Kalkınma Kooperatifi, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği işbirliği ile hakikatleştirildi. Beyşehir Belediyesi Mehter Ekibinin şovlarıyla başlayan şenlik renkli görüntülere sahne oldu.
Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Akçabelen’in şeker fasülyesini yalnızca Türkiye’ye değil, dünyaya tanıtmak için belediye, kooperatif ve muhtarlıkla el ele vererek majör bir gayret içerisine girdiklerini söyledi. Tertip Ettikleri bu aktifliğinde bu mücadelelerden bir tanesi olduğunu ifade eden Başkan Özaltun, bölgede son zamanda giderek çoğalan şeker fasülye imaline de dikkat sürükleyerek, bu potansiyelin zamanla Beyşehir’in yeni kazanımlarından birisi haline geleceğini söyledi.
Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de konuşmasında, kuru fasulyenin Türkiye’nin ulusal bir gıdayı olduğunu ve Türk insanının sla bırakamayacağı bir besin olduğunu vurguladı. Kaymakam Özdemir, Akçabelen Fasülyesi’nin de bu potansiyeli ile tertip edilen bu cins aktifliklerle ülke genelinde daha iyi tanıtılacağına ve hak ettiği bedeli zaman içerisinde alacağına inandığını belirtti.
Akçabelen Semti Muhtarı Selman Şanal ise, bu sene 4’üncüsünü tertip ettikleri aktifliğin yöredeki birlik ve beraberliğin daha da üst seviyelere gelmesi ismine de ehemmiyetli olduğunu belirterek, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.
Konuşmaların ardından tertip edilen şeker fasülye pişirme müsabakasında dereceye giren üreticilere armağan çekleri protokol tarafından verildi. Akçabelen Çetmi Şeker Fasülyesi yetiştiriciliği eğitimi alan kursiyerlere de sertifikaları ibraz edildi. Şenlik kapsamında, yörede üretilen fasülyelerle özel olarak hazırlanan yaş pasta da protokol tarafından kesilerek katılımcılara ikram edildi. Şenliğin sonunda katılımcılara fasülye yemeği ikram edilirken, program müzik cümbüş programı ile son buldu. Aktiflik alanında mahallî mahsul pazarı da oluşturuldu. – KONYA
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Beyşehir’de 4. Ananesel Akçabelen Çetmi Şeker Fasulyesi Şenliği
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