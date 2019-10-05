Beyşehir'de “Afetlerde Bilinçlilik ve Acil Yardım” konferansı
KONYA (AA) – Beyşehir'de Selçuk Üniversitesi Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu"nda "Afetlerde Bilinçlilik ve Acil Yardım" konulu konferans düzenlendi.
Konferansta konuşan Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 1975 yılında kurulan Selçuk Üniversitesi'nin bu sene 45'inci kuruluş yılını kutladıklarını söyledi.
Selçuk Üniversitesi'nin halen 23 fakülte, 22 meslek yüksekokulu, 6 yüksekokul, 5 enstitü ve 1 konservatuardan oluşmak üzere yaklaşık 60'ın üzerinde akademik birimleri olan bir üniversite olduğunu belirten Rektör Şahin şöyle devam etti:
"Selçuk Üniversitesi olarak içimizden bugüne kadar 8 üniversite çıktı. Geçen yıl Konya Teknik Üniversitesi de yine içimizden çıktı. O tarihte 97 bin öğrencimiz vardı, oraya 20 bin öğrenci devrettik. Şimdi ise, biz 73-75 binlere düştük ama halen ilk 5'in içinde, en kalabalık üniversitelerden biriyiz. Uluslararası yapılan sıralamalarda da 680'inci sıra ile bin 400'üncü sıra arasında değişiyoruz. Bu nereden kaynaklanıyor, sıralamayı yapan kuruluşların kullandığı kriterlerden kaynaklanıyor. Bir üniversitenin faydalılığını ve verimliliğini kriter alırsak Selçuk Üniversitesi birinci çıkar, çünkü yetiştirdiğimiz öğrenciler devletine milletine bağlı, sadık öğrenciler olarak yetişiyorlar ve ben ülkemizin yurt dışı temsilcilikleri dahil bir çok yerde Selçuk Üniversitesi mezunu ile karşılaşmaktan gurur duyuyorum, mutlu oluyorum."
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da Beyşehir'in üniversiteleşmesindeki tarihçesinden de söz ederek, "Bu okul, bu üniversite doğarken ilçemizde, ben bu doğumun şahidiyim" diye konuştu.
Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cevdet İşbitirici konferansta "Afetlerde Bilinçlilik ve Acil Yardım" konulu bir sunum yaptı.
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Beyşehir'de “Afetlerde Bilinçlilik ve Acil Yardım” konferansı
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