Beyşehir'de amatör spor haftası kutlamaları

KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde, amatör spor haftası kutlanıyor.

Kutlamalar da, ilçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Bayındır tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından İstiklal marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Hafta kapsamında yapılacak etkinlik ve programların duyurularının yapılmasının ardından anıt alanındaki tören sona erdi.

Törene, Beyşehir Garnizon Komutanı Jan. Yüzbaşı Yalçın Urlu, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Talat Pek, Beyşehir İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mehmet Bayındır, daire amirleri, Memur-Sen İlçe Başkanı Halil Yavşil, amatör sporcular ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Hafta kapsamında, ilçede futbol, voleybol, tekvando, kick boks ve badminton branşlarında müsabakalar yapılacak.