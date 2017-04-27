Beyşehirde anaokulu öğrencileri meclis koltuklarında

Beyşehir Alaaddin Keykubat Anaokulu öğrencileri, Beyşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Öğrenciler, beraberindeki mektep müdürü Selma Öztürk ve öğretmenleri ile birlikte gerçekleştirdikleri ziyaretin ardındaki Beyşehir Belediyesi Meclis Salonuna geldi. Burada, Belediye Başkanı Murat Özaltun, ufak öğrencilerle sohbet ederken, meclisin işleyişi ile ilgili olarak da bilgilendirdi. Özaltun, yaptığı konuşmada, “Bugünün küçükleri olan sizler, yarının büyükleri olarak bu makamlarda olacaksınız, bu koltuklarda sizler oturacaksınız, dağıtılmış iş grupları içerisinde yer alacaksınız. Bizler de bu koltuklarda oturmadan önce sizlerin alacağı eğitim sürecinde eğitim kurumlarımıza belediye olarak bir nebze de olsa katkıda bulunmak adına üzerimize düşen ne varsa yapmaya dün olduğu gibi bugün de hazır olduğumuzun bilinmesini istiyorum. İnşallah, sizleri vatanını, bayrağını, milletini seven, iyi ahlaklı ve gayretli öğrenciler olarak yarın da en iyi makamlarda görmeyi arzu ediyoruz” dedi.

Daha sonradan, anaokulu öğrencilerinden Polat Kısalar temsili olarak meclis başkanlığı, öteki öğrenciler de meclis üyesi olarak meclis koltuklarına oturdu. Çocuk Yuvası öğrencileri mecliste gündeme getirdikleri Alaaddin Keykubat Anaokulunda Beyşehir Belediyesi kadar hayata geçirilecek olan “Masal Evi” projesi kapsamında talep ettikleri konularla ilgili kararları yaptıkları oylamayla kendileri aldı. Meclisin minik konuklarının aldığı karar, oybirliği ile kabul edildi. Meclis salonunda koltuklara oturan öğrencilere değişik hediyeler verildi, ikramlarda bulunuldu. Mektep Müdürü Selma Öztürk de meclis kapılarını öğrencilerine açan ve projelerine yardım veren Belediye Başkanı Özaltun’a teşekkür ederken, “Çalışmalarınızı canı gönülden destekliyor ve çocuklarımıza tartma verip, kıymetli zamanlarınızı bizim için ayırdığınız için fazla teşekkür ediyorum” diye konuştu.