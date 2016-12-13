Beyşehir'de asfalt çalışmaları

KONYA (AA) – Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Mevlana Caddesi üzerinde başlatılan sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.

Özaltun, kendisine eşlik eden Başkan Yardımcısı Halim Gümüşel, AK Parti ilçe Başkanı Mustafa Şenol, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Konya Büyükşehir Belediyesinin “prestij cadde” çalışmaları kapsamında yürüttüğü yol çalışmalarının yapıldığı güzergahta incelemede bulundu.

Beraberindekilerle birlikte otogar kavşağına gelen Özaltun, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı 4. bölge şefliği ekipleri tarafından bu kesimde başlatılan ve öğretmen evi istikametine kadar devam eden prestij cadde çalışmalarında Mevlana Caddesi üzerindeki sıcak asfalt serme faaliyetlerini yerinde görürken, yetkililerden yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Altyapı ve kaldırım çalışmalarının tamamlanmasının ardından güzergahta ekipler tarafından sıcak asfalt serme işlemlerinin başladığını belirten Özaltun, prestij cadde çalışmalarının kısa sürede tamamlanmasının en büyük arzuları olduğunu söyledi.