Beyşehir'de balık operasyonu

KONYA (AA) – Beyşehir’de, bir kamyonette avlanması yasak olan, boy limitlerine uygun olmayan yavru tatlı su levrekleri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Beyşehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, bir kamyonette avlanması yasak olan, boy limitlerine uygun olmayan yavru tatlı su levreği naklinin yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Su ürünleri kontrol personeli, polis ekiplerinin de desteğiyle yaptığı yol uygulamasıyla şüpheli kamyoneti durdurarak arama yaptı.

Yapılan aramada, kamyonette 50 kasa dolusu, yaklaşık 300 kilo henüz avlanma evresine gelmeyen ve kanunen avlanması, satışı ve nakli yasak olan tatlı su levreği bulundu.

Balıklara el konularak, kamyonet sürücüsüne ilgili mevzuat uyarınca bin 155 lira idari para cezası uygulandı.

Beyşehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mehmet Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Beyşehir Gölü’nde yasak olan yöntemlerle avlananlar ile boy limitine uygun olmayan su ürünü avını gerçekleştiren, satış ve naklini yapanlara yönelik denetimlerin aralıksız bir şekilde devam ettirileceğini belirtti.

Tüketicilerin de balık neslinin devamı ve bu zenginliği gelecek nesillere bırakabilmek için boy limitlerine uygun avlanan balıkları satın almaya dikkat etmeleri çağrısı yapan Kaya, boy limitlerine uymayan balık satışı yapıldığını gördüklerinde bunu müdürlüklerine bildirmelerini istedi.