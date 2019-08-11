Beyşehir'de bayramlaşma
KONYA (AA) – Konya'nın Beyşehir ilçesinde, protokol kurban bayramı dolayısıyla vatandaşlarla bayramlaştı.
Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ve İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, tarihi Eşrefoğlu Camisi önünde gerçekleştirilen resmi bayramlaşma programında vatandaşlarla biraraya geldi.
Kaymakam Özdemir ve Başkan Bayındır, programa katılan kurum amirleri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlarla tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik etti.
Protokol bayramlaşma programında biraraya geldiği vatandaşlarla daha sonra bir süre sohbet etti.
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Beyşehir'de bayramlaşma
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