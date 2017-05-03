Beyşehirde bıçakla yaralama: 1 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, merkez Çarşı Camisi yakınlarında bir kişinin yerde zarar görmüş olarak yattığı ihbarı üstüne harekete geçen polis ve sıhhat ekipleri durum yerine geldi. Meslek yerinden çıktıktan sonradan yolda yürürken sırtının iki farklı yerinden bıçaklanarak yaralandığı belirlenen E.K. (22) Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı genç, burada yapılan müdahalenin arkasında Konya’ya sevk edildi.

Polis, yaralı gencin verdiği açıklama doğrultusunda eşkali belirlenen 1 şüpheliyi gözaltına aldı.