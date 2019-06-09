Beyşehir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Dalyan Mahallesi, BSA kanalı kenarında bir kamelyada arkadaşlarıyla oturan Eren K. (19), iddiaya göre otomobille yanlarına gelen 3 kişi ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralanan Eren K, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralı genç, hastanedeki müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Konya'ya sevk edildi.
Olayın ardından otomobille kaçan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından sanayi bölgesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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