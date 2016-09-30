Beyşehirde bir mahalleye Tarım TOKİ Projesi müjdesi

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir’de son dönem hız kazanan TOKİ projelerine bir yenisini eklemek üzere alıştırma başlattıklarını söyledi.

Başkan Özaltun, düzenlediği toplantıda, Beyşehir’de TOKİ ile ilgili yeni bir proje taslağı üzerinde çalıştıklarını belirtti. Beyşehir’e emrindeki dış mahallelerde TOKİ göre yürütülecek Tarım Köy Projeleri için hücum dönemi başlattıklarını anlatan Özaltun, “Buna Tarım TOKİ diyelim. Bu projede, toplam bin-bin 500 metrekarelik alanda içerisinde ev, hobi bahçesi ve sahiplerinin besi hayvanlarını barındırabileceği barınaklar da olacak. Bu şekilde bir mahallemizde söz konusu projeyi hayata dinmek için çalışmalarımızı başlattık. TOKİ’ye ön istek başvuru yazımızı yazdık. İnşallah birincil startımızı pilot olarak seçtiğimiz bu mahalleye verdikten daha sonra besicilik yapan diğer mahallelerimizde de bu çalışmayı genişleteceğiz. Bu konu, gerçekten birazcık da arz talep meselesi ile ilgili. Şu lahza yapılacak konutlar muhtemelen 75-80 civarında olacak. Arkasında diğer besicilikle uğraşan mahallelerimizde de inşallah bu nesil projeleri hayata dinmek için çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.

Başkan Özaltun, Beyşehir’de kamuoyunun gündemine bir süre önce getirdikleri emeklilere yönelik TOKİ projesi çalışmalarının da sürdüğünü belirtirken, bu konuda fazla istek aldıklarını, yer tespitinde bulunduklarını ve bununla ilgili gelişmeleri de yakında Beyşehir kamuoyu ile paylaşacaklarını sözlerine ekledi.