Beyşehirde Bizi tohumumuzdan ayırmayın projesi tanıtıldı.

Öğretmenevi’nde düzenlenen Akçabelen Fasülyesi Tanıtım Toplantısı’nın açılışında konuşan Beyşehir İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Kaya, ürünün üretiminin yapıldığı coğrafya ile ilgili bilgiler verdi. Bin 214 metre rakımda geçit kuşağında bulunan Akçabelen yöresinde üretilen meyve ve sebzelerin benzersiz bir lezzet ve aromaya sahip olduğunu anlatan Kaya, bölgede üretilen ve burası ile özdeşleşen en manâlı tarımsal ürünün ise atadan kalma tohumlarla ve geleneksel yöntemlerle üretilen Akçabelen Şeker Fasülyesi olduğunu söyledi.

Beyşehir’deki fasülye ekim alanının 3 bin dekar civarında olduğunu, bunun takriben bin 500 dekarlık alanını Akçabelen bölgesinin oluşturduğunu ifade eden Kaya, yörede yılda sıradan 300 ton ürün elde edildiğini kaydetti. Kaya, “Bu projemizde, kooperatifimiz tarafından BM GEF Küçük Takviye Programı kapsamında desteğe bedel görülerek tarımsal bio farklılık korunarak çevre dostu bir üretim modeli uygulanacaktır. Proje dahilinde 150 kişiye, azaltılmış toprak işleme, organik tarım, iyi tarım uygulamaları, toprak verimliliğinin artırılması gibi konularda 62 saat teorik eğitim verilmiş olup, demonstrasyon parseli kurularak yetiştiricilik ile ilgili uygulamalı eğitimler devam edecektir. Proje ile Akçabelen Mahallesi üreticileri, toprak verimliliğini koruyarak, atadan kalma tohumları ile geleneksel yöntemlerle fasülye üretiminin sürdürülmesini sağlamış olacaklardır. Proje hedefleri arasında; tehlikesiz ve sağlıklı ürün elde ederek, coğrafi işaretleme ve markalaşmayla birlikte, ürünün paketlenmesi, Pazar araştırmalarının yapılması, milli ve uluslararası düzeyde tüketicilere tanıtılması olacaktır. Coğrafi etiketleme ile ilgili olarak Türk Paten Enstitüsü’ne tatbik sağlanmış olup nihai netice beklenmektedir. Proje kapsamında bir adet fasülye eleme ve tasnif makinesi alınacak ve bayan istihdamı sağlanacaktır. Kurum olarak ortağı olduğumuz ve öncülüğünü yaptığımız proje ile bölgemizde marka olma yolunda üreticilerimize her türlü desteği saptamak, vizyon ve misyonumuz olmuş ve olmaya devam edecektir. Umarım, yerel bir değerimiz olan Akçabelen Şeker fasülyesi bu ve sanki çalışmalarla yargı ettiği değeri yakalar ve üreticilerimizin de yüzünü güldürür” dedi.

Proje dünyada 127 ülkede uygulanıyor

Birleşmiş Milletler SGP GEF Küçük Destekler Programı Türkiye Koordinatörü Gökmen Ergun da, desteklenen programın dünyanın 127 farklı ülkesinde uygulandığını, bu ülkelerde Türkiye’de de destek verilen bu programın bir benzerini bulabilmenin mümkün olduğunu dile getirdi. Ergun, “Bunların hepsi bize doğayla barışık bir imal biçimini geleceği taşımak için iyi bir yapı taşları oluşturuyor. Eğer biz bu yapı taşlarını, düzgün bir şekilde koruyabilirsek ve koyduğumuz taşları neyin üzerine koyduğumuzu, ne diye koyduğumuzu bilirsek bu konuda başarıyı yakalamış oluruz”diye konuştu.

Bu projenin neden küresel ölçekteki bir program kadar desteklendiğini de anlatan Ergun, “Böyle bir kendi kendimizi yetme şansı, yani dışarıdan hiçbir beslemeye, satın almaya ihtiyaç olmadan kendimize ait bir ürünü bir defa geleceğe taşıyarak kendimizi güvence altına alıyoruz” dedi.

Bu ürünün üretilmesinde çiftçilerin atalarından aldıkları bilgiyi kullandığını vurgulayan Ergun, çiftçilerin zihnindeki bu kıymetli bilginin kendilerini geleceğe taşıyacağını belirterek, “Yarın bir gün bizim karnımızı doyuran, bizim her türlü egemen bir ülke olmaya devam etmemize de vesile olacak. Bir başka aşaması; sosyal olarak bizi birbirimize bağlayacak, kadınlarımızın etkin olarak böyle bir çalışma içine katılması, etkili olması toplumdaki rollerinin güçlenmesine katkı maddesi sağlayacak ve çok daha önemlisi bizi ekonomik olarak daha eksik kırılgan hale getirecek. Diğer önemsediğimiz konu; küresel çevre fonunun küçük destek programları ile biz çevreyi korumak istiyoruz. Çevrede tarımın önemli bir baskısı var, kullanılan araziler keza ülkemizde, keza dünyada ufak ve kendine yeten arazilerden vazgeçilmeye, böyle uçsuz bucaksız kocaman makinelerin çalıştığı, insanın artı etkin olmadığı, çok fazla gübre ve kimyasal kullanılan bir imal biçimine içten dünya evriliyor. Biz bunun içerisinde, yani doğrusu canlı doğayla dost, kimyasalları gübre vesaireye daha az muhtaç olan bir ürünü yaşatabilirsek, bu konudaki bütün bağımlılıkları da sırtımızdan atmış olabiliriz. O yüzden bu projenin çok önemli ve kayda değer bir proje olduğunu söylemek istiyorum. Bu proje civarda bizleri birleştirdiği için kooperatifimize, öncelikle çiftçilerimiz olmak üzere, desteğini esirgemeyen uzmanlar ile bu projenin ardındaki duran büyüklerimize, yöneticilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantıda, konunun uzmanı olan akademisyenler de konuşmalarında fasülye üretimine yönelik sunumlarını gerçekleştirdi. Programın sonunda, bahşedilen eğitimlerin tamamlanmasının gerisinde sertifika almaya yargı şampiyon yöredeki üreticilere belgeleri katılımcılar kadar verildi.

Toplantıya, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nden akademisyenler, daire amirleri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.