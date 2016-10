Beyşehirde Camiler Haftası kapsamında konferans

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası çerçevesinde konferans düzenlendi.

Beyşehir İlçe Müftülüğü göre bir nikah salonunda gerçekleştirilen konferansın açılışında konuşan Beyşehir İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, toplum nezdinde caminin ve camide tayin yapan din görevlilerinin önemi ile ilgili farkındalık oluşturmak nedeniyle çeyrek asırdır Türkiye’de 1-7 Ekim tarihleri arasının haftasının Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak sezgi edildiğini hatırlattı. Son yıllarda Kutlu Doğum Haftalarında olduğu gibi içinde bulunulan haftada da önemli bir konuyu esas tema olarak işlediklerini vurgulayan Çelikoğlu, “Bu yılki konu, ‘cami ve kitap’. Sevgili peygamberimiz malumunuz üzere Mekke’den Medine’ye hicret edince, hicret ettiği ilk iki yılda Mescid-i Nebevi, yani Peygamber mescidini yaptırmış ve hemen bitişiğinde de özelikle genç Sehabe-i İkram’ın istifade etmeleri için eğitim kurumunu kurmuştur. Bu eğitim kurumunun adı da Ashab-ı Suffa’dır. Oraya yoksul öksüz millet gelirler, yerler içerler ve gençler eğitim görürdü. Özellikle Selçuklu ve Osmanlı ilk kez olmak üzere gurur duyduğumuz ecdadımız Peygamberimizi bu konuda da misal alarak gittiği her yere cami yaptırmış ve o caminin külliyesine medrese, günümüz adıyla okul yaptırmayı da ihmalkârlık etmemiştir. Fakat son asırda üzülerek ifade edelim oysa yapılan camilerimizin çoğunda bu gayreti göremiyoruz. İnşallah bundan sonra yapılacak camilerde bu eğitim yuvaları da camilerden farksız, çünkü cami olmadan eğitim öğretim olmaz, eğitim öğretim olmadan da cami olmaz” diye konuştu.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Varlıklı’de, yaklaşık bir saat süren sunumunda okumanın öneminden ve tarihçesinden söz etti. İslam dininin de okumaya verdiği değerin koskocoman olduğunu dile getiren Prof. Dr. Varlıklı, bu büyüklüğe ilk önce peygamber (s.a.v) olmak üzere tüm İslam tarihinin tanık olduğunu anlattı. Kur’an-ı Kerim’in de ilk ayeti ve ilk emrinin ‘oku’ olması, Hz. peygamberin ümmi iken her türlü ilmin zirvesine ulaşması ile Bedir Savaşı’nda esirlerin 15 kişiye okuma yazma öğretmesi karşılığında özgürlük bırakılmasıyla bu konuda peygamberin hadis ve eğitim faaliyetlerin okumaya bahşedilen önemi ortaya koyduğunu vurgulayan Varlıklı, “Dinimiz ve Peygamberimiz okumaya ve yazmaya, dünyevi ve uhrevi ilimlere bu dek ağırlık vermişken, modern çağda ahir vakit inanları olarak bizler yeterli önemi verebiliyor muyuz? Okumak ibadettir, insan okudukça veri edinir, bilgisi arttıkça da bilgisinin azlığını hisseder” dedi.

Beyşehir Kaymakam Vekili Bayram Türker de konuşmasında, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın her sene bu haftaya özel olarak tema belirlemesinin değerli bir durum olduğunu vurguladı. Kur’lahza-ı Kerim’in birincil ayeti olan “oku” emrinin yalnızca “oku” kısmına odaklanmamak gerektiğini bildiren Türker, “Devamında neyi ve nasıl okumamız gerekli, doğrusu buna fazla eğilmediğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.