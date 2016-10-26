Beyşehir'de çiftçiler, kültür mantarı yetiştiriyor

KONYA (AA) – Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 30 bin liralık hibe desteğinden yararlanan genç çiftçiler, kurdukları tesislerde kültür mantarı yetiştiriyor.

İlçede, kırsal kesimde yaşayan genç çiftçiler, devlet tarafından verilen tarımsal hibe destekleriyle iş gücüne kazandırılıyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yürüttüğü “genç çiftçi projelerinin desteklenmesi programı” kapsamında Beyşehir’den bu yıl başvuru yapan ve gerekli şartları taşıdığı belirlenen 11 kişinin müracaatının değerlendirilerek kabul gördüğü bildirildi.

Alınan bilgiye göre, genç çiftçi olarak 30 bin liraya kadar hibe desteğinden yararlanmaya hak kazanan 11 kişiden 2’sinin mantarcılık, 6 kişinin büyük ve küçük baş hayvancılık, 2 kişinin arıcılık ve 1 kişinin de seracılık tesisleri kurarak üretim ve yetiştiricilik yapmaya başladığı belirtildi.

18-40 yaş arasında olup kırsal kesimde yaşayan şehit, gazi, engelli, kadın ve eğitimli gençlerin gerekli şartları taşımaları halinde genç çiftçi olarak hibe desteğinden yararlanabilmek için başvuruda bulunabildiği bildirildi.

Projeden istifade eden genç çiftçilerin uygulamasının ise bakanlığa bağlı ilgili kurumlar tarafından takip edildiği kaydedildi.

Beyşehir’de söz konusu proje kapsamında, ilk kez hibe desteğiyle kültür mantarı üretimi tesisi kuran genç çiftçilerin ilçeye bağlı Bayat ve Karadiken mahallelerinde kurdukları tesislerde üretime başladığı, yılda 3-4 kez hasat yapabilme imkanıyla önemli bir gelire kavuşmasının önünün açıldığı belirtildi.