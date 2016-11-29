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Beyşehir'de “çocuk ihmali ve istismarı” semineri

29 Kasım 2016 Salı, 16:05
Beyşehir'de 'Çocuk ihlali ve istismarı' semineri

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KONYA (AA) – Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde velilere ve öğretmenlere yönelik “çocuk ihmali ve istismarı” konusunda seminer düzenlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Meram Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce görevlendirilen psikolog Merve Atçeken Gördağ tarafından okulun toplantı salonunda düzenlenen seminere, veliler yoğun ilgi gösterdi.

Gördağ, fiziksel istismar, duygusal istismar ve cinsel istismar konularında katılımcıları bilgilendirildi.

Seminer sonunda katılımcıların soruları cevaplandırıldı.

"Çocuk İstismarı" paneli Konya'nın Beyşehir ilçesi

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