Beyşehir'de çöp konteynerlerine çevreci kamuflaj
KONYA (AA) – Beyşehir ilçe merkezinde bulunan çöp konteynerlerinin daha estetik ve çevreci bir görünüm sağlaması için yeşil renk sunni halı çimle kamufle edildiği bildirildi.
Belediye ekipleri tarafından çöp konteynerlerine, özel tasarımlı giydirme kutular yapılarak kente daha estetik bir görünüm kazandırılıyor.
Çalışma ile konteynerlerin dışarıdan görülmesi de engelleniyor.
Beyşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"İlçemiz merkezinde temizlik faaliyetlerinin olmazsa olmazı olan çöp konteynerlerine yeşil giydirme çalışmalarımız devam ediyor. Bu maksatla, bazı noktalarda çöp konteynerlerimize yeşil kamuflajlar yapmaya başladık. Çöp konteynerlerinin yeşile giydirilmesiyle sokak, cadde ve meydanlarımız daha güzel ve estetik görünüme kavuşuyor. Kamuflaj yapacağımız çöp konteyneri sayımız zaman içerisinde çarşı merkezinden başlayarak çoğalacak. Bu çalışmayı yaparken sunni halı çimleri kendi kadememizdeki atölyemizde kendi personelimiz üretiyor. Yeşil sunni çim halı ile kafes içerisine aldığımız konteynerlerimizin çevresi artık daha temiz bir görünüm sergilemeye başladı. Çünkü, içerisine giren sokak hayvanlarının atıkları gelişigüzel çevresine çıkarmasının önüne geçildi. Vatandaşlarımız da oluşan farkındalıkla birlikte konteynır içerisine gelişigüzel çöp ve atık bırakmamaya başladı."
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Beyşehir'de çöp konteynerlerine çevreci kamuflaj
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