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Beyşehirde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı.Anıt Meydanında gerçekleştirilen törene, Beyşehir Kaymakam Vekili Haydar Köktaş, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Buğra Türker, SÜ Ali Akkanat MYO Müdürü.

30 Ekim 2016 Pazar, 13:08
beysehirde-cumhuriyet-bayrami-kutlamalari

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Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı.
Anıt Meydanında gerçekleştirilen törene, Beyşehir Kaymakam Vekili Haydar Köktaş, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Buğra Türker, SÜ Ali Akkanat MYO Müdürü Okutman Dr. Oktay Nar, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, öğrenciler katıldı. Çelenk sunumunu müteakip İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının arkasından buradaki tören sona erdi.
Tören sonrasında protokol ve katılımcılar Abide Meydanında açılan Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi ile Beyşehir Anadolu Lisesi öğrencilerinin karma fotoğraf sergisini gezdi.

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