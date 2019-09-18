Beyşehir'de devlet destekleri bilgilendirme toplantısı

KONYA (AA) – Beyşehir'de devlet destekleri konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Beyşehir Ticaret Odası Başkanlığı’nda, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Konya Yatırım Destek Ofisi öncülüğünde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, KOSGEB, İŞKUR, KÜSİ (Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği) Çalışma Grubu ve Beyşehir Ticaret Odası işbirliğiyle düzenlenen “Devlet Destekleri Beyşehir Bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Burada açılış konuşması yapan Beyşehir Ticaret Odası Başkanı Mustafa Akbıyık, oda üyelerini devlet destekleri hakkında ne kadar bilgi sahibi yapılırsa, ilçe ekonomisine de o ölçüde daha fazla katkı sağlayacaklarına inandıklarını belirterek, ''Bizim bu ülkeye çok borcumuz var. Bu borçları ödemekle bitmez. Biz de oda olarak bu eğitimlerin verilmesini sağlayarak, uygulamada olan devlet desteklerini sizlere anlatarak hep birlikte yarınlara bu ülkeyi ve ilçemizi taşımış olacağız." dedi.

Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Uğur Özalır ise daha önce KOSGEB ve TÜBİTAK gibi daha çok sanayiciye yönelik desteklemeler varken, MEVKA, KOP gibi kuruluşlarla devlet desteklerinin daha geniş bir yelpazeye yayıldığını belirterek, bu desteklerin başvuru şartlarının iyi bilinerek istifade edilmesinin her kesim için ve ekonominin daha ileri noktalara taşınması için önemli olduğunun altını çizdi.



Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ise vatandaş olarak devletin kendilerine verdiği imkanları doğru alanlarda kullanılmasının önemine dikkat çekerek, ''Vatandaş olarak bizler devletimizin verdiği imkanları doğru alanlarda kullanıp, devletimize bir gün vergi veren nesiller, vergi verdiği için onur duyan nesiller, yani 'ben ne verirsem devletime’ diyenler çoğaldıkça bu devlet daha da büyüyecektir, daha çok destekler verecektir, ben bu düşüncedeyim.'' dedi.