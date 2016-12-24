Beyşehirde dış mahallelerde karla mücadelede yeni dönem

Konya’nın Beyşehir ilçesine alt köyden mahalleye dönüşen yerleşim merkezlerinde İlçe Belediyesi’nin geçtiğimiz sene muhtarlıklara dağıttığı kar küreme ataşmanları, karla mücadelede etkili olarak kullanılırken, köy içi yollarda semt sakinlerine aralıksız ulaşım imkanı sunuyor.

Beyşehir ilçesine emrindeki köyden mahalleye dönüşen yerleşim merkezlerinde önceki günden beri etkili olan kar yağışının peşinde yürütülen karla çaba çalışmalarına muhtarlıklar da yardım veriyor. Beyşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz sene kış mevsimi öncesi muhtarlıklara dağıtılan traktör kar küreme ataşmanları karla mücadelede etkin rol üstleniyor. Yeni Büyükşehir Belediyesi Yasası’nın yürürlüğe girmesinin arkasından başlayan yeni dönemle birlikte köyden mahalleye dönüşen ikâmetgâh merkezlerinde, mahalle muhtarlıklarının imdadına kar küreme ataşmanları yetişti. Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne yan karla mücadele ekipleri ikâmetgâh merkezine ulaşmadan önce bu küreme ataşmanlarıyla yapılan ilk müdahaleler, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne de geçiyor. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, Beyşehir Belediyesi’nin yeni Büyükşehir Belediyesi Yasasının yürürlüğe girmesinin ardındaki 12 olan semt sayısının 67’ye yükselip mesuliyet alanının da genişlediğini hatırlatarak, “İlçemizde mesuliyet alanına eklenen bu 55 yeni dış mahallenin 37’si köyden mahalleye dönüşen ikâmetgâh merkezlerinden oluşuyor. 2015 yılının Kasım ayında kış mevsimine girilirken bu 37 mahallemize ekiplerimizin karla mücadelede ulaşamadığımız ve yetişemediğimiz ilk anlarda yararlanmak üzere traktörlerle kullanılabilecek kar küreme ataşmanları dağıtmıştık. Bu küreme ataşmanlarının laf konusu mahallelerimizde kış döneminin etkisini gösterdiği bugünlerde yoğun olarak kullanımına şahitlik ediyoruz. Muhtarlıklarımız ve mahalle sakinlerimizden aldığımız bu konudaki olumlu tepkiler de, verdiğimiz bu hizmetin önemini ortaya koyuyor” dedi.

Kar küreme ataşmanının yoğun olarak kullanıldığı yerleşim birimlerinden birisi olan Yukarı Esence Mahallesi’nin Muhtarı Hanefi Ersözlü de, Beyşehir Belediyesi’nin dağıtmış olduğu kar küreme ataşmanlarının karla mücadelede kayda değer bir rol üstlendiğini kaydetti.