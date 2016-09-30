Beyşehirde dış mahallelere 2,5 milyon adet kilitli parke döşendi

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi tarafından, dış mahallelerin yollarına bu sene içerisinde 2,5 milyon adet kilitli parke taşı döşendi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Yeni Büyükşehir Belediyesi Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte mesuliyet alanı genişleyen ve semt sayısı 12’den 67 mahalleye yükselen Beyşehir Belediyesi’nin hizmet ağının da genişlediğini söyledi. Beyşehir Belediyesi sorumluluğuna katılan dış mahallelerde yeni dönemle birlikte yolların asfalt ve kilitli parke taşıyla kaplanarak eksikliklerinin giderilmesi çalışmalarına ayrı bir yük verdiklerini belirten Özaltun, bu kapsamda gereklilik görülen ve muhtarlıklardan istek gelen yerleşim merkezlerinde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince muhakkak bir planlama kapsamında kilitli parke döşeme çalışmalarının gerçekleştirildiğini söyledi. Bu çalışmaların defalarca devam ettiğini bildiren Özaltun, 2016 yılı egzersiz sezonunda Beyşehir’e emrindeki köyden mahalleye dönüşen Gölkaşı, Göçü, Dumanlı, Eğirler, Çivril, İsaköy, Karahisar, Bayat ve Akburun elde etmek üzere 9 öbür mahallede yollara kilitli parke döşendiğini söyledi. Bu mahallelerin bazılarında ekiplerin kilitli parke taşının yanı sıra kaldırım bordür çalışması da yaptığını anlatan Özaltun, “Benzer dönemde beldeden mahalleye dönüşen Üzümlü, Huğlu, Esence, Gökçimen ve Doğanbey gibi yerleşim merkezlerimizde de yollarımıza kilitli parke taşı döşenmiştir. Bunun yanı sıra, ilçemiz merkezinde Vuslat Parkı otoparkı ile Beyşehir’e yeni kazandırılan sportif tesislerden Gençlik Merkezi çevresinde de kilitli parke taşı döşeme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Faaliyet döneminin başladığı günden bu güne ilçemizde ekiplerimiz 2 milyon 501 bin adet kilitli parke taşı, 10 bin 718 bordür döşeme çalışması yapmıştır. Soğuk ve sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra 2016 yılı Beyşehir Belediyesi olarak kilitli parke taşı döşeme çalışmalarında da atak yaptığımız bir yıl olmuştur. İnşallah dönemimizde ilçemiz merkezinde ve tabi dış mahallelerde asfaltı olmayan, kilitli parke taşı kaplanmayan yol kalmamış olacaktır” diye konuştu.