Beyşehirde Diyabet Okulu mezunlarına sertifikaları verildi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Şeker Hastalığı Okulu 3.dönem mezunlarına sertifikaları düzenlenen törende verildi.

Beyşehir Devlet Hastanesi bünyesinde, Devlet Hastanesi ve Afiyet Bakanlığı işbirliği ile açılan Şeker Hastalığı Okulu’ndan mezun kursiyerlere eğitimlerinin son bulmasının arkasından sertifikaları takdim edildi. Şeker Hastalığı hemşiresi Serihan Kimsesiz göre haftada bir gün verilen eğitimlerin 6 hafta sürdüğü, 9 eczacı kalfası kursiyerin katıldığı belirtildi. Eğitimlerde, diyabet hastalığıyla ilgili genel bilgiler, şeker hastalığı oluşumunun mekanizması ve fizyopatolojisi, tıbbi besin ve tedavisi, kan şekeri düzenleyici ilaçlar, diyabetin akut komplikasyonları, diyabette maddi aktivite ve çalışma, diyabetle yaşam, diyabette insülin tedavi konularının anlatıldığı kaydedildi. Törende, kursiyerlere sertifikaları Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Kendir ile hastanenin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülşen Parlakkaya göre verildi.