Beyşehir'de doğa yürüyüşü düzenlendi

KONYA (AA) – Beyşehir i̇lçesinde, Karayaka Dağı’nın zirvesine doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Halil Gümüşel, etkinlikte yaptığı açıklamada, dernek bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Doğa Yürüyüşleri Topluluğu’nun 2016’nın son etkinliğini bin 870 rakımlık zirveye sahip Karayaka Dağı’na yaptığını söyledi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ise topluluğun düzenlediği etkinliklerin özellikle yeni yerlerin keşfedilmesine ve ilçenin tanıtımına önemli katkı sağladığını ifade ederek, “Bu tür aktiviteleri, ilçede sosyal faaliyetlerin daha da zenginleşmesine imkan sağladığı için çok önemsiyoruz. Tüm doğa tutkunları ile dernek yönetimini bu faaliyetlerden dolayı kutlarken, belediye olarak her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini de istiyorum.” diye konuştu.

Konuşmanın ardından zirve yürüyüşü gerçekleştirildi.