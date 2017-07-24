Beyşehir'de doğalgaz altyapı çalışmaları başladı

KONYA (AA) – Konya’nın Beyşehir ilçesinde, doğalgaz altyapı çalışmalarına başlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın bir süre önce Konya ziyaretinde Beyşehir’e verdiği müjdenin ardından ilçe merkezinde doğalgaz altyapı çalışmaları için ilk kazma, Yeni Mahalle, Erenler Caddesi’nde vuruldu.

Çalışmalara AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol’un da katılımıyla başlandı.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye kazandırılan birçok hizmet gibi doğalgaz konusundaki çalışmaların başlamasının da Beyşehir birlikteliğinin en büyük eseri olduğunu söyledi.

Bakan Berat Albayrak’ın Türkiye’de doğalgazın yaygınlaştırılması konusunda çok büyük hamle başlattığını vurgulayan Babaoğlu, şunları kaydetti:

“Biliyorsunuz şu anda bir yere boru hatları çekilemiyorsa, sıvılaştırılmış doğalgaz, yani dökme doğalgaz götürülüyor. Fiyatlar aynı, öbür borudan gelenle aynı, kalite aynı, içerik aynı, temizliği aynı, dolayısıyla her şey aynı. Hiçbir farkı olmayacağı için, bizim Beyşehir için ana boru hatları gelene kadar bu sorunu, bu talebi bu şekilde karşılama yolunda kendilerinin talimatı oldu. Tabii Türkiye’de bu şekilde Sayın Bakanımızın müjdelediği geçici, ara çözüm olarak müjdelediği bazı ilçeler de var. Beyşehir de bu büyük ilçelerden bir tanesi oldu. Şu anda Beyşehir bu kıştan itibaren bugünkü kazı çalışmalarının başlamasıyla doğalgazdan yararlanmaya başlayacak.”

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da Beyşehir’de doğalgaza kavuşacak ilk mahallenin Yeni Mahalle olacağını ve ilk hedefte bin 500-2 bin aboneye yetecek şekilde doğalgaz verilmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Ardından diğer mahallelere sıranın geleceğini vurgulayan Özaltun, bu noktada emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Başbakan Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Mehmet Babaoğlu ve tüm Konya milletvekillerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurban kesilerek dua edildi.