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Beyşehir'de doğaseverler Karagöl'e tırmandı

01 Ağustos 2017 Salı, 10:50

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KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde 6. Karagöl Tırmanışı gerçekleştirildi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yaptığı yazılı açıklamada, düzenledikleri doğa yürüyüşü etkinliğinin doğaseverlerden yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Beyşehir’in doğal güzelliklerinin daha etkin ve yakından tanıtılmasına yönelik gerçekleştirdikleri 6. Karagöl Tırmanışı ile doğaseverleri Anamas Dağı’ndaki krater gölüyle buluşturduklarını belirten Büyükkafalı, şunları kaydetti:

“Manzarası ve güzelliği dışında çeşitli hikaye ve efsanelere de konu olan bu bölge son yıllarda düzenlediğimiz bu tür etkinlikler sayesinde doğaseverler için çekim merkezi haline geldi. Anamas’ın 2 bin 625 metre rakımındaki yaklaşık 15 dekarlık alana sahip Karagöl’e bu kez farklı bir istikametten Kızoğlu Yaylası’ndan yürüdük. Burada, katılımcılarımız doğayla baş başa kalırken, ziyaretçilerimiz de anı defterine duygularını yazdı.”

Anamas Dağ Beyşehir Doğa yürüyüşü doğaseverler karagöl

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