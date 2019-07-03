Beyşehir'de “Doğayı ve Bilimi Keşfet, Hayallerini Kodla” projesi etkinlikleri
KONYA (AA) – "Doğayı ve Bilimi Keşfet, Hayallerini Kodla" projesi kapsamında Beyşehir ilçesine gelen öğrencileri Beyşehir Bilgehane ve Gençlik Kampı ile Beyşehir Gölü Milli Parkı’nda düzenlenen çeşitli etkinliklere katıldı.
TÜBİTAK tarafından desteklenen "Doğa ve Bilim Projesi" çerçevesinde hazırlanan "Doğayı ve Bilimi Keşfet, Hayallerini Kodla" projesine Selçuk ve Necmettin Erbakan Üniversiteleri proje ortağı, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Konya İl Müdürlüğü ise paydaş olarak dahil oldu.
Proje Yürütücüsü Konya Bilim ve Sanat Merkezi’nde görevli Tarih Öğretmeni Osman Kaynar, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında 33 öğrencinin ve 20 eğitmenin Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda etkinlikler düzenlemek için Beyşehir'e geldiğini söyledi.
Projede fen ve sosyal bilimlerinde öğrencilerin derslerde öğrendiği teorik bilgilerin unutulduğuna ve kalıcı olmadığına dikkati çeken Kaynar, "Dolayısıyla da öğrencilerimizin bilimin doğasını ve fen bilimlerinde öğrendikleri bilgileri kendileri bizzat doğal ortamda, doğada yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla hazırlamıştık bu projeyi. Projemizin hedef kitlesi ortaokul 6-7 ve 8. sınıfa giden aynı zamanda bilim sanat merkezinde eğitim-öğretime devam eden öğrenciler." dedi.
-
Beyşehir'in Akçabelen Şeker Fasülyesi coğrafi işaret aldı
-
Beyşehir'de “Doğayı ve Bilimi Keşfet, Hayallerini Kodla” projesi etkinlikleri
-
Baba yadigarı atölyede bakır kalaylıyor
-
“Kırşehir OSB daha iyi hale getirilecek”
-
Alacabel Tünelinde çalışmalar devam ediyor
-
Konya'da otomobil bisiklete çarptı: 2 yaralı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]