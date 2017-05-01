Beyşehirde eğitim yatırımları devam ediyor

Huğlu Mahallesinde yapımına başlanılan Huğlu Ortaokulu hizmet binasının Eylül ayında tamamlanarak, yeni eğitim yılında faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, kendisine eşlik eden Huğlu Mahallesi Muhtarı Mehmet Harman ile birlikte inşaat çalışmaları devam eden alanda incelemelerde bulundu. İnşaat çalışmalarıyla ilgili olarak yetkililerden bilgiler bölge Başkan Özaltun, ikâmetgâh merkezi girişindeki mevcut ortaokul binasının fazla eski yapı olması nedeniyle yenisinin yapılması için mahalle sakinlerinden gelen talepler üstüne bir süre önce Milli Eğitim Müdürlüğü kanalıyla çalışma başlatıldığını belirterek, “Incelemeler zarfında yapımı başlayan Huğlu Ortaokulunun yeni hizmet binası iki katlı ve 8 derslikli olarak inşa ediliyor. Yenisi bitince eski yapı yıkılacak ve eğitim faaliyetleri bu yeni binada görülmeye başlanacak. İşi üstlenen firmanın ilgilileri, binanın Eylül ayında bitirilmesinin hedeflendiği bilgisini verdiler. Yeni hizmet binamız Huğlumuzun milli eğitim yatırımları kapsamında yeni bir kazanımı olacak. Şimdiden ilçemize, Huğlu Mahallemize uğurlu olmasını diliyorum. Bu projenin hayata geçirilmesinde, yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.