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Beyşehir'de eğitim

27 Ocak 2017 Cuma, 12:55

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KONYA (AA) – Beyşehir’de, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlerinin katıldığı eğitimde yarıyıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki toplantıda, tatilin başlamasıyla geride kalan eğitim yılının ilk yarısını değerlendirdi.

Toplantıya katılan okul müdürlerinden bilgiler alan ve görüş alışverişinde bulunan Konuk, yaptıkları çalışmalardan dolayı yöneticilere teşekkür etti.

Beyşehir Değerlendirme toplantısı İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk

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