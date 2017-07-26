Beyşehir'de Esentepe Semt Pazarı'nın üzeri kapatıldı

KONYA (AA) – Beyşehir ilçesindeki Esentepe Semt Pazarı’nın üzeri kapatıldı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin en eski pazar yeri konumundaki Esentepe Semt Pazarı’nın yapılan çalışmalarla daha modern bir hale getirildiğini belirtti.

Pazarda gerek esnaf gerekse ilçe halkının taleplerini de dikkate alarak çalışma yaptıklarını vurgulayan Özaltun, şunları kaydetti:

“Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, önce pazar alanının zeminine beton döktü. Buradaki esnaf ve vatandaşlarımızı yazın tozdan, kışın da çamurdan kurtuldu. Yine talep üzerine, buraya eksikliği hissedilen tuvalet ve bir mescidi kısa sürede inşa ettik. Sıra artık pazar alanının üzerinin kapatılmasına gelmişti. Bunu da son çalışmamızla yerine getirdik. Şu anda semt pazarımız artık kapalı pazar oldu. İlçemize hayırlı olsun.”