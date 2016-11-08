Beyşehir'de esnaf dua ederek satışa başlıyor

KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde pazarcılık yapan esnaf, satışa başlamadan önce toplu olarak dua edip satışa başlıyor.

Hal içinde Salı günleri kurulan pazar yerinde tezgah açan esnaf, belediye hoparlörlerinden bir din görevlisi tarafından okunan duanın ardından satışa başlıyor.

Esnaf, din görevlisinin işlerin kolaylaştırılması, rızkın bollaşması, haramlardan korunması, varlık içinde kibirden, her türlü zorluktan korunması için yaptığı duaya hep birlikte el açıp amin diyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, burada yaptığı açıklamada, duanın her Salı yapıldığını söyledi.

Esnafa hayırlı kazançlar dileğinde bulunan Başkan Özaltun, “Bereket duası uzun yıllardan beridir yapılagelmiş. Biz de, bu geleneği devam ettiriyoruz. Zaman zaman yaptığımız ziyaretlerimizde esnafımızla birlikte el açarak, hep birlikte duaya eşlik ediyoruz. İşlerinin bereketli ve bol kazançlı olması için onların yanında yer alıyoruz. Bunu yaparken, varsa talep ve sorunlarını da dinliyoruz.” diye konuştu.

Özaltun, daha sonra esnafla sohbet etti.