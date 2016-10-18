Beyşehir'de FETÖ'nün el konulan okuluna şehit ismi verildi

KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kapatıldıktan sonra imam hatip lisesine dönüştürülen okuluna, İstanbul Esenler’de darbe girişimine karşı verilen mücadelede tankın altında kalarak şehit olan Türkan Tekin’in ismi verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, yaptığı yazılı açıklamada, FETÖ’nün darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma çerçevesinde Hazineye geçen ve mühürlenerek kapatılan özel okulun, yeni eğitim öğretim dönemiyle Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi olarak faaliyet göstermeye başladığını belirtti.

Okulun yeni dönemde darbe günü şehit olan Türkan Tekin isminin verilmesi için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Konuk, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak söz konusu okula, 15 Temmuz darbe gecesinde İstanbul Esenler’de tankın altında kalarak şehit olan evli ve 3 çocuk annesi Türkan Tekin’in isminin verilmesini teklif ettik. 15 Temmuz’un kadın şehidi Türkan Tekin’in isminin verilmesi teklifimiz onaylandı ve şimdi de okulumuza yeni tabelasını yerleştirdik. İlçemize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.