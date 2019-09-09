Beyşehir'de geleneksel fasülye festivali
KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde bu yıl 6’ıncısı düzenlenen Geleneksel Fasülye Festivali, renkli görüntüler oluşturdu.
Beyşehir’e bağlı Akçabelen (Çetmi) Mahallesi’nde, Akçabelen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Akçabelen Mahalle Muhtarlığı tarafından müşterek düzenlenen festival kapsamında yörede yaşayan kadınlar arasında en güzel fasülye pişirme yarışması da düzenlenirken, dereceye girenlere ödülleri verildi.
Akçabelen’in şeker fasülyesi ikramının da yapıldığı şenlikte yörede yapımı tamamlanan fasülye eleme tesisinin açılışı da gerçekleştirildi.
Festivalde konuşan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, birlik ve beraberlik mesajları verirken, "Ben gününüz kutlu olsun diyorum. Emeğiniz yerini buldu inşallah. Bu Çetmi markası dünyada bilinsin istiyoruz. Bilinmeye de başladı. Bizim üzerimize ne düşüyorsa Belediye olarak her zaman yanınızdayız." ifadelerini kullandı.
Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de düzenlenen bu tür etkinliklerin tanıtım açısından önemine dikkat çekti.
Konuşmasında, Akçabelen Şeker Fasülyesi’nin coğrafi işaret tescili aldığını da hatırlatan Kaymakam Özdemir, “Coğrafi işaretin tescillenmesinde ne gibi fayda var denildiğinde, elbette ülkemizin her tarafında değişik fasülyeler üretilmektedir. İşte bu tescil ile birlikte fasulyemizin bu coğrafyadan gelen lezzetin olduğu özel bir nitelik taşımıştır. Pazarlama noktasında da fasulyenin tanıtılmasında çok önemli katkılar sağlayacaktır." dedi.
Konuşmaların ardından, festivalde ilçe protokolü ile emeği geçen ve katkıda bulunan isimlere plaketleri verildi, sonrasında fasülye eleme tesisinin açılışı gerçekleştirildi.
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