Beyşehir'de gelin adaylarına “süslü koç”

KONYA (AA) – Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Kurban Bayramlarında nişanlı erkeklerin gelin adaylarına "süslü koç" gönderme geleneği bu bayram da yaşatılıyor.

Beyşehir kent merkezinde yaşayan 23 yaşındaki Şerafettin Çorum, nişanlısı Hatice Gamze Lale için satın aldığı kurbanlık koçun üzerine Türk bayrağı örtüp, boynuzunu da altın bilezikle süsleyerek koçu gelin evine teslim etti.

Damat adayı Şerafettin Çorum, bayram sonrası düğün yapacaklarını belirterek, "Beyşehir’de kız evine 'süslü koç' götürülmesi adeti olduğu için, biz de geleneklerimizi yerine getirmeye, yaşatmaya çalışıyoruz. Bu güzel koçu süsledik ve gelin hanıma getirdik. İnşallah hayırlara vesile olur." ifadesini kullandı.

22 yaşındaki Hatice Gamze Lale de hediye koçunu çok beğendiğini ifade ederek, "Benim için sürpriz olmadı. İlçemizde bu gelenek olduğu için bekliyorduk. Nişanlıma, ailesine ve herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Genç çift ve aileleri hediye tesliminin ardından bayramlaştı.