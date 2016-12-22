KONYA (AA) – Beyşehir’de, Halep için yardım kampanyası başlatıldı.

Beyşehir Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca belediyenin de desteğiyle Halep için düzenlenen yardım kampanyası, İçerişehir Mahallesi’nde Kaymakam Muzaffer Şahiner’in katılımıyla düzenlenen törenle başlatıldı.

Şahiner, kampanyanın açılışında yaptığı konuşmada, Suriye’de yaşananların tüm Türkiye’yi üzdüğünü söyledi.

Türkiye’nin Halep’teki kardeşlerine yardım için kampanyalar düzenlediğini dile getiren Şahiner, “Bu anlamda Beyşehir’de sivil toplum örgütlerimizin ve belediye başkanımızın öncülüğünde böyle bir kampanya başlatılmasından dolayı tebriklerimi sunuyorum. Bizlere de ne düşüyorsa, gerekiyorsa yapmaya hazırız. İnşallah başarılı bir kampanya olur. Emeği geçenleri kutluyorum.” dedi.

Beyşehir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Salih Gül de Halep’te büyük bir insanlık dramının yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:

“Her zaman Müslüman kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Şimdi de aynı şekilde sivil toplum örgütleri ve belediyemizin işbirliği ile Halep’e yardım kampanyası düzenliyoruz. Bu kampanyanın hayırlı olmasını diliyorum. Daha önceki kampanyalardan Beyşehir halkının bu konuda çok duyarlı ve hassas olduğunu biliyoruz. Aynı duyarlılığı bugün de göstereceklerine inanıyorum.”

Yardım kampanyasının, 28 Aralık’a kadar süreceği bildirildi.