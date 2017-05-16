Beyşehirde hastane inşaat alanında yangın

Edinilen bilgiye göre, Beytepe Mahallesi’nde yapımı sona ermek üzere olan yeni devlet hastanesinde yangın olduğu ve yoğun duman yükseldiği ihbarının yapılması üstüne adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, inşaat alanına geldiği süre hastane binası önünde yükselen yoğun bir kara dumanla karşılaştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkan yangın kısa sürede hastane binasına zarar vermeden söndürüldü.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, konuyla ilgili sosyal ağ hesabından yaptığı açıklamada, “Yeni hastanemizde çatı kısmında yapılan kaynaktan çıkan kıvılcımların izolasyon malzemelerini tutuşturması sonucu yangın çıkmış olup, itfaiye ekiplerimizin erken müdahalesi ile büyümeden denetleme altına gücenmiş, gerekli soğutma çalışmaları yapılmaktadır. Ana yapı ve diğer bölümlerde zarar bulunmamaktadır”dedi.

Yangınla ilgili soruşturma açıldı.