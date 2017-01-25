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Beyşehir'de hayvan hırsızlığı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 13:55

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KONYA (AA) – Beyşehir’de, hayvan hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Doğanbey Mahallesi’nde yaşayan Mehmet İbili, büyükbaş hayvanının çalınması üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, güvenlik kameralarından da yararlanarak yaptıkları araştırmada, çalınan büyükbaş hayvanın ahırdan kamyonete yüklendikten sonra merkez ilçe Meram’a götürülerek satıldığını belirledi.

Yürütülen araştırmada hırsızlık olayının şüphelisi olarak kimliği belirlenen T.C., H.O. ve A.A, gözaltına alındı.

Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, çalıntı olarak satılan büyükbaş hayvan, sahibine teslim edildi.

3 kişi tutuklandı Beyşehir Hayvan Hırsızlığı

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