Beyşehir'de ilçe güvenlik danışma kurulu toplantısı

KONYA (AA) – Konya’nın Beyşehir ilçesinde, ilçe güvenlik danışma kurulu toplantısı yapıldı.

Kaymakam Vekili Haydar Köktaş, Beyşehir Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda yapılan toplantının açılışında yaptığı konuşmada, güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi için güvenlik birimlerinin sürekli kendilerini yenilemeleri gerektiğini belirterek, sürekli geri bildirimin alınabilmesi için toplumun desteğine de ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Toplantıda, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amir Vekili Arif Özkan tarafından ilçedeki asayiş olayları ile ilgili olarak istatistiki olay sayılarını içeren bir sunum yapıldı. Sunumda, suç oranlarının artışı ile ilgili bilgiler de aktarıldı.

Kurulda ayrıca MOBESE sistemi ile madde bağımlılığının önlenmesi ve zararları konusunda vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik çalışmaların önemi, belediye, muhtarlar, halk, eğitim kurumları ile polis ve jandarmanın ortak çalışmasının hırsızlık ve dolandırıcılığın yanısıra diğer olayların da önlenmesi konuları ele alındı.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yalçın Urlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili İbrahim Taşdemir, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Alper Arıkan, kurum amirleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar katıldı.