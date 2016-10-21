Beyşehirde ilçenin güvenliği masaya yatırıldı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen emniyet danışma kurulu toplantısında ilçenin güvenliği masaya yatırıldı.

Beyşehir Millet Eğitim Merkezi konferans salonunda İlçe Kaymakam Vekili Haydar Köktaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yalçın Urlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Emniyet Amiri İbrahim Taşdemir, daire müdürleri, semt muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda konuşan İlçe Kaymakam Vekili Köktaş, güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi için emniyet birimlerinin aralıksız kendilerini yenilemeleri gerektiğine vurgu yaparken, kesintisiz geri bildirimin alınabilmesi için toplumun desteğine de gereksinim olduğunu belirtti.

Toplantıda, İlçe Güvenlik Müdürlüğü Suç Önleme Ofis Amir Vekili Arif Özkan göre ilçedeki asayiş olayları ile ilgili olarak bir sunum yapıldı. Sunumda, kabahat oranlarının artışı ile ilgili bilgiler de anlatıldı. Toplantının gündem maddeleri arasında yer alan madde bağımlılığının önlenmesi ve zararları konusunda vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik çalışmaların önemi de hatırlatılırken, yerel yönetimler, muhtarlar, insanlar, eğitim kurumları ile kolluk kuvvetlerinin ortak çalışmasının hırsızlık ve dolandırıcılığın yanısıra diğer olayların da önlenmesindeki önemine şive yapıldı. Toplantıda, ilçenin güvenliği için MOBESE kameraların zorunlu olduğu üstünde de durulurken, bu konuda yürütülen incelemeler konuşuldu.