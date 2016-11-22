Beyşehirde ilginç KPSS manzaraları

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bu yıl ortaöğretim düzeyinde öncelikle yapılan Halk Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) giren adayların bazıları, yanlarında getirdikleri cüzdan, anahtar,cep telefonu, saat, nikah yüzüğü, sigara, madeni para vb. bireysel malzemelerle sınava girmek isteyince, imtihan merkezi olan okul binalarının girişleri esnasında acayip manzaralar yaşandı.

Nüfus Cüzdanı, sınav belgesi ve sudan diğer yanlarında bireysel malzeme getirmemeleri yönünde günlerdir uyarılan adaylar, buna karşın görevlilerin yaptığı üst aramalarında, üstünde öbür kişisel eşyalar çıkınca bunları teslim edecek birilerini aradı. Bir Takım adaylar, sınava alınmayan eşyalarını birlikte geldikleri aile fertlerine ya da bulabildikleri tanıdıklarına emanet ederken, bazıları da eşyalarını bırakabilecek yerinde alanlar arayışı içerisine girdi. Ali Akkanat Kampüsü’nde sınava giren adaylardan bazılarının, bahçedeki süs olarak kullanılan anlamsız küplerin içerisine kol saati, sigara gibi eşyalarını bıraktığı, bazılarının ise kuruyan otların altına cüzdanlarını gizlemesi uyarı çekti. Çoğu aday ise, yüksek okul girişindeki muhtelif açık alanlara yanlarında getirdikleri sınava alınmayan bireysel eşyalarını bırakınca ortaya garip görüntüler çıktı. Fetullah Bayır Fen Lisesi bahçesinde yanında getirdiği anahtarlarını otların altına gizleyen ve çıkışta alan bir namzet da, konut anahtarlarıyla sınava alınmayınca başka bir tedavi bulamadığı için otların altına adamak zorunda kaldığını söyledi.

Beyşehir’de sona eren KPSS’nin ortaöğretim oturumuna 4 bin 633 namzet 17 farklı okulda katılırken, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da Fetullah Bayır Fen Lisesi’nde sınava giren adaylarla bir araya geldi. Adaylar, kendileriyle imtihan üzerine söyleşide bulunan ve yönelttiği çeşitli soruları cevaplandıran Başkan Özaltun’a KPSS’nin Beyşehir’de de yapılıyor olmasından dolayı yaşadıkları memnuniyeti açıklama ederken, bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ettiler.