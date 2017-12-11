Beyşehir’de, jandarma timlerinden servis araçlarına denetim
Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren öğrenci servislerini sıkı denetim altına aldı. Jandarma ekipleri, Beyşehir’in taşımalı eğitim verilen mahallelerindeki okullarda öğrenci taşıyan servis minibüs ve midibüslerden oluşan toplu ulaşım araçlarını durdurup evraklarını bakıp araçlarını kontrol etti. Büyük bir titizlikle gerçekleştirilen denetimlerde öğrencilerin daha güvenli bir ortamda okullarına oradan da tekrar evlerine ulaşmasının sağlanmasının amaçlandığı belirtildi. Jandarma Trafik Timleri denetimler esnasında, özellikle araçların teknik özellikleri, öğrenciler için emniyet kemeri bulundurulması, araçların bakım ve temizliği, güvenlik sistemleri ve araç muayeneleri ile sürücülerin yeterliliği gibi konuları inceledi. Ekipler ayrıca denetimlerde, taşıma esnasında uyulması gereken kurallarla ilgili sürücülere ve öğrencilere bilgiler verdi. Jandarma Trafik Timleri, taşımalı eğitim kapsamında öğrenci taşıyan servis denetimlerinin yanı sıra öğrencilere okul önlerinde uymaları gereken trafik kuralları ile ilgili de bilgi aktardı.
İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerinin servis araçları ile ilgili denetim ve kontrollerinin eğitim yılı sonuna kadar sıklaştırılarak sürdürüleceği kaydedildi.
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