Beyşehir'de kapalı pazar yeri güvenlik gerekçesiyle kapatıldı

KONYA (AA) – Beyşehir’de, salı günleri sebze pazarının kurulduğu hal içindeki kapalı pazar yeri Beyşehir Belediyesi tarafından güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kapalı pazar yerinin etrafına güvenlik şeridi çekilirken, pazar kurulmadığı salı günleri dışında otopark olarak kullanılan alana sivillerin ve araçların giriş ve çıkışı yasaklandı. Alanda park halindeki araçların sürücüleri de araçlarını kaldırmaları yönünde ekipler tarafından uyarıldı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışının ardından kapalı pazar yerinin mekanik konstrüksiyonunda eğilmelerden kaynaklı bir sorun meydana geldiğini söyledi.

Özaltun, “Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik gerekçesiyle kapalı pazar alanımızı sivil ve araç giriş çıkışına yasakladık.” dedi.

Akşehir ilçesinde dün meydana gelen kapalı pazar yerinde aşırı kar yükünden dolayı yaşanan çökmeye dikkat çeken Özaltun, Beyşehir’de de böyle bir üzücü olayın yaşanmaması için tedbir almak durumunda olduklarını kaydetti.

Beyşehir’de aşırı kar yağışının ardından bazı halı sahalarda çökmeler yaşandığını ve benzer olumsuzlukların bazı tesislerde de görüldüğünü aktaran Özaltun, şöyle konuştu:

“Kapalı pazar yeri de böyle bir çökme olayı ile karşı karşıya kalabilir. Meteorolojiden gelen bilgiler de önümüzdeki günlerde kar yağışının tekrar başlayacağı yönünde olunca, güvenlik amacıyla böyle bir karar alma yoluna gittik. Kapalı pazar yerinin etrafına şerit çekip, uyarı yazıları astık. Pazarcı esnafımızdan salı pazarının muhtemelen dışarıda, açık alanda kurulmasını isteyeceğiz. Mevcut kapalı pazar yeri ile ilgili olarak zaten taşınmasına yönelik planlamalar yaptık. Hal içindeki kapalı bölümü Beytepe’deki cumartesi pazar yeri ve Soğla’daki hayvan pazarımıza nakletme yönünde bir çalışmamız olacak. Burada, Konya Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle altı otopark, üzeri pazar yeri ve ticari alanların yer aldığı betonarme bir yapıdan oluşacak kapalı otopark ve pazar yeri yapmayı planlıyoruz. O yüzden, yaşanan bu süreçle birlikte çalışmayı daha da hızlandırmak istiyoruz.”