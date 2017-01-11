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Beyşehir'de kapatılan pazar yerinin çatısı çöktü

11 Ocak 2017 Çarşamba, 19:15

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KONYA (AA) – Beyşehir i̇lçesinde, bir süre önce güvenlik gerekçesiyle kapatılan kapalı pazar yerinin çatısı kar nedeniyle çöktü.

İlçede etkili olan kar nedeniyle kapalı pazar yerinin çatısı üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü. Olayda alınan önlemler neticesinde ölen ya da yaralanan olmadı.

Beyşehir Belediyesi, kısa bir süre önce Akşehir i̇lçesinde yaşanan pazar yeri çatısının çökmesi olayının ardından, Konya Valiliğinin yaptığı uyarıları dikkate alarak, kapalı pazar yerini güvenlik gerekçesiyle kapatmıştı.

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