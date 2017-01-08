  •  
  •  
  •  
  •  
Son Dakika
08 Ocak 2017 Pazar

Ana Sayfa   >   Genel   >   Beyşehir'de kar yağışı

Beyşehir'de kar yağışı

08 Ocak 2017 Pazar, 21:50

Benzer Konular

Yozgat ve Kırşehir'de eğitime kar engeli
Kapadokya'da kar görsel şölen oluşturdu
Beyşehir Belediyesi bir yılda 245 yapıya ruhsat verdi

KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde, kar yağışı etkili oluyor.

Beyşehir’de yoğun kar yağışı, etkisi altına aldı. Kar yağışı nedeniyle şehirler arasındaki güzergahlarda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Beyşehir-Konya ve Beyşehir-Isparta karayollarında etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik ekipleri, ilçe merkezinden her iki istikamete de kamyon ve benzeri araçların geçişine izin vermiyor.

Beyşehir Belediyesi ekipleri de ilçe merkezindeki yolları ulaşıma açık tutabilmek için seferber oldu.

Beyşehir kar temizliği Kar Yağışı karayolları Trafik ekipleri

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet