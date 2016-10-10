Beyşehir'de Karaburun Bisiklet Turu

KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde, Karaburun Bisiklet Turu düzenlendi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Bisiklet Topluluğu tarafından düzenlenen bisiklet turunda katılımcılar 40 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Beyşehir Bisiklet Topluluğu Başkanı Mustafa Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu etkinliğin Beyşehir’de bisikletçileri bir araya toplamak, tanışmak, bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak ve birlikte bisiklet turları yapmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Bisiklet turuna çok sayıda bisikletseverin katıldığını ifade eden Vural, “Beyşehir ilçe merkezinde dernek ofisimiz önünden başlayan tur, Beyşehir Gölü Karaburun Plajı’nda sona erdi. Keyifli bir tur oldu. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Etkinliklerimize bir yenisini daha eklemiş olduk.” dedi.