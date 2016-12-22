Beyşehirde karla mücadele ekipleri teyakkuzda

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan kar yağışının peşinde şehir halkı merkezi beyaz görüntüye büründü. Kar yağışıyla birlikte Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne tabi karla uğraş ekipleri de alarm durumuna geçti.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, şehir halkı merkezindeki kar yüksekliğinin Meteorolojiden gelen bilgiler doğrultusunda 2 santim civarında olduğunu belirtirken, karla çaba ekiplerinin de lüzum şehir merkezindeki ana cadde ve yollarda, gerekse dış mahallelerde mesai yapmaya başladığını söyledi.

Kent merkezinde ekiplerin daha çok buzlanma görülen kesimlerde ve eğimli noktalarda tuzlamaya yönelik egzersiz sergilediğini bildiren Özaltun,”Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğümüze alt 6 greyder, 6 kepçe, 3 tuzlama aracı ve toplam 58 personelden oluşan karla çaba ekiplerimiz, Beyşehir merkez ve nüfus yoğunluğu itibariyle büyük ikâmetgâh merkezlerimizde dönüşüm halinde mesai yapıyor. Bölgede aralıksız kar yağışına rağmen şehir merkezinin 55 dış mahalleye olan bağlantısının halen açık olduğunu, sabahtan saatleri itibariyle ulaşımda herhangi bir can sıkıntısı yaşanmadığını, olumsuzluk yaşandığına dair herhangi bir ihbar almadıklarını ancak gün içerisinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşısında acil müdahale için de Beyşehir Belediyesi’nin 5123399 numaralı telefondan aranabilirler” dedi.

Beyşehir’de kar yağışının arkasında Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler de ilçe genelinde teyakkuz durumunda bulunuyor. Beyşehir’in büyük yerleşim merkezlerinde ekiplerin ulaşımda sorun yaşanmaması için hazırlanmış bekletildiği, öncü ekipler vasıtasıyla ise yol durumlarının sürekli peşine düşüp takip ve teftiş aşağı bulundurulduğu belirtildi. Fen İşleri 4.Bölge Şefliği bünyesindeki 8 greyder ve önünde bıçak takılı 2 kamyondan ve personelden oluşan karla çaba ekiplerinin, dönüşümlü olarak 24 saat esasına kadar mesai yaptığı kaydedildi.