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Beyşehir'de karla mücadele ekiplerine “teşekkür” yemeği

03 Ocak 2017 Salı, 11:41

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KONYA (AA) – Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaklaşık 10 gündür kar temizliği yapan belediye çalışanlarına, onurlarına verdiği yemekle teşekkür etti.

Özaltun, karla mücadelede özveriyle görev yapan belediye işçileriyle Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri’nden Taşköprü Aile Çay Bahçesi’nde düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Etkinlikte yaptığı konuşmada, Beyşehir’e son yılların en fazla karının yağdığını, kendisinin de ömründe ilk kez bu kadar kar yağışı gördüğünü ifade eden Özaltun, şunları kaydetti:

“İlçemiz kar rahmetine kavuştu. Buna şükrediyoruz. Devamını da bekliyoruz. Hayatın normal olarak devam edebilmesi için ekiplerimiz aralıksız olarak çalıştılar. Halkımıza hizmet ettiler. Sahada sadece Beyşehir Belediyesi değil, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı KOSKİ ve Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, iş makinesi kiraladığımız şirketlerin personeli ile bizlere bu çalışmalarda destek veren emniyet güçlerimiz de var. Bu çalışmaları yaparken mahallelerimizde muhtarlarımızla istişare ederek hareket ettik. Şükürler olsun ki, 48 saat geçmeden açılmamış herhangi bir sokağımız kalmadı. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

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