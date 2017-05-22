Beyşehir'de kaymakamlık turnuvası

KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde, 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler anısına düzenlenen Kaymakamlık Halı Saha Futbol Turnuvası’nda şampiyon olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımına kupası düzenlenen törenle verildi.

Beyşehir Kaymakamlığı ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile Gençlik Merkezi Spor Tesisleri’nde düzenlenen halı saha futbol turnuvasında İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü birinci oldu.

Turnuvada oynadığı 7 müsabakayı da kazanarak ipi göğüsleyen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımına şampiyonluk kupası, Anıt Meydanı’nda düzenlenen törende verildi.

Beyşehir Kaymakam Vekili Aydın Erdoğan, kupayı İlçe Mili Eğitim Müdürü Musa Konuk’a vererek kutladı.

Turnuva ikincisi Halk Bankası ile üçüncü Tapu Müdürlüğü takımlarına da kupaları verildi.