Beyşehir'de Kaymakamlıkta “karla mücadele” toplantısı
KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde, kış mevsiminin başlaması dolayısıyla kaymakamlıkta karla mücadele konusunun ele alındığı toplantı düzenlendi.
Toplantıya başkanlık eden Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir’de 2019-2020 dönemi gerçekleştirilecek karla mücadele, buzlanma ve olası yaşanabilecek çığ, afet ve heyelan olaylarında ekiplerin planlanan çalışmalarını istişare ve koordine etmek amacıyla ilgili kurumların temsilcileriyle bir araya geldiklerini söyledi.
Kaymakam Özdemir, "Özellikle iş makineleri, iş araç gereçleri olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın koordinesinde gerçekleştirilen toplantıda, Büyükşehir Belediyesi, Beyşehir Belediyesi, Karayolları ve Orman İşletme Müdürlüğü ile diğer kurumlarla karla mücadele konusunda hazır halde olacağız. Bu yıl karla mücadele konusunda herhangi bir problem yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Özellikle bugünkü toplantımızı da kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla düzenledik." dedi.
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ise bölge için bol yağışlı bir kış mevsimi geçmesi dileğinde bulunurken, "Beyşehir Gölü’nü besleyen kaynakların gelişmesi bakımından dileğimiz o ki, kar da, yağmur da yağsın. Çünkü, Beyşehir Gölü’nün can çekiştiği su şu günlerde çok acil yağışlara ihtiyacımız var." dedi.
-
TDK Başkanı Gülsevin: “Türk dili gezdiği bütün Avrasya'yı şekillendiriyor”
-
Erciyes Kayak Merkezine “acil sağlık istasyonu”
-
Çubuk ile Şabanözü “kardeş şehir” oldu
-
Kastamonu Entegre'nin “Geri Dönüşüm Bahçesi” projesi tamamlandı
-
Çubuk’ta liseli öğrenciler hatıra ormanına fidan dikti
-
Aksaray'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 7 zanlı tutuklandı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.