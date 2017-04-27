Beyşehirde KETEM açıldı

Törenine katılan Konya İl Sağlık Durumu Müdürü Dr. Hasan Küçükkendirci, Millet Sağlığı Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Beyşehir İlçe Sağlık Durumu Müdürü Dr. Mehmet Özkan, Devlet Hastanesi Yöneticisi ve Başhekimi Uz. Dr. Hüseyin Kosat kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi. Açılış programının gerisinde gazetecilere merkezle ilgili bilgiler veren Millet Sağlığı Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, böyle bir birimi Devlet Hastanesi bünyesine kazandırdıklarını belirterek, “Böyle bir birimin açılmasına gereksinim duyulmasının aşağı yatan temel sebep; vatandaşlarımızı hastalanmadan önce bilinçlendirerek özellikle üç kanser türünde, tarama noktasında bir süreci başlatmış bulunuyoruz” dedi. Bu kanser türlerinin sütun, rahim ağzı, meme kanserinden oluştuğunu vurgulayan Dr. Öznavruz, kesin yaş grubundaki vatandaşların ilk olarak aile hekimlerine başvuru ettikten sonradan, data alıp bu birime başvurabileceklerini söyledi.

Bu birimdeki görevli ebe ve hemşirelerin üç kanser türündeki mevcut analiz ve tetkikleri alarak bunu Ankara’daki bir sağlık durumu merkezine anında aktardığını ve sonuçlarının değerlendirildikten daha sonra sürecin aile hekimlerine bildirildiğini belirten Öznavruz, “Aile hekimlerimiz de kendi nüfusuna açıklanmış kişileri TC kimlik sorgulamalarından sorgulayarak belirsiz bir durum varsa bir üst merkeze sevkini sağlıyoruz. Özellikle vatandaşlarımızdan istirhamımız; hiçbir şikayeti yokken bu birimlerimize müracaatlarının sağlanmasını istiyoruz. Bunda ne gibi üstünlük var? Geçen yıl Konya’da üç kanser türünde yapmış olduğumuz taramalarda hiçbir şikayeti olmayan fakat daha yuvalanma noktasındaki 147 kanserli hastayı tanı ettik ve çok basit müdahalelerle, bu insanlarımızın hayatı negatif etkilenmeden biz onları tekrar sağlıklarına kavuşturmuş olduk. O yüzden, kanserden değil, geç kalmaktan korksunlar. Çünkü, kanser vaktinde teşhis edildiğinde, tedavisi mümkün olan bir hastalık türüdür. Vatandaşlarımız, özellikle aile hekimlerimize müracaat edip taramalarını mutlaka yaptırsınlar” diye konuştu.

Dr. Küçünkendirci ve Öznavruz, daha sonra hastane yöneticileri ile birlikte yapımı tamamlanmak üzere olan yeni Beyşehir Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.