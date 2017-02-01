Beyşehir'de kış dönemi kamplarına yoğun ilgi

KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde başlayan kış dönemi kamplarına öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Beyşehir Gölü kenarındaki Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisleri’nde yapılan kampa 14-26 yaş aralığındaki gençler katılıyor.

Bakanlık tarafından 4’er dönem ve 5’er günlük devreler halinde yürütülen kamplara Türkiye’nin değişik illerinden 360 kişi katılıyor.

Kamplarda katılımcılara verilen eğitimlerin yanı sıra sportif faaliyetler ve çeşitli sosyal etkinlikler de icra ediliyor. Sabah sporları ve doğa yürüyüşü ile başlayan faaliyetler içerisinde matrak, ok atışları, satranç, masa tenisi ve mangala gibi spor ve zeka oyunlarına yönelik turnuvalar da düzenleniyor.