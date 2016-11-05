Beyşehir'de Kızılay haftası etkinlikleri

KONYA (AA) – Türkiye Kızılay Derneği Beyşehir Şubesi üyeleri ilçedeki Palyatif Bakım Merkezi’nde tedavi gören yaşlı hastaları ziyaret etti.

Türkiye Kızılay Derneği Beyşehir Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinin hastane ziyaretine, Başhekim Yardımcısı Dr.Mehmet Kendir ve bazı sağlık çalışanları da eşlik etti.

Yaşlı hastaları odalarında tek tek ziyaret ederek yakınlarına ve kendilerine “geçmiş olsun” dileğinde bulunan ve acil şifalar dileyen Kızılay Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, bir süre sohbet edip hal hatır sordukları hastalara kendilerinden bir talepleri olup olmadığını sorarken, çeşitli hediyeler de verdi.

Kızılay Derneği Beyşehir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kızılay Haftası olması dolayısıyla yaşlı hastaları ziyaret ettiklerini belirterek, “Hastane yönetimimize yaşlı hastalarımıza böylesine önemli bir sağlık hizmetini verdikleri için Kızılay adına çok teşekkür ediyoruz.” dedi.